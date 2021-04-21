Обвиняемого в убийстве бывшей жены в Ижевске объявили в розыск

Тех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить правоохранителям.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили в розыск мужчину, обвиняемого в убийстве бывшей гражданской супруги. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, Роберт Гильманов 1978 года рождения скрылся от органов предварительного следствия.

Тех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам (3412) 50-06-48, 50-01-68 или 02.

Напомним, что вечером 20 апреля 42-летний обвиняемый зашел в магазин, в котором работала продавцом его бывшая сожительница. На глазах покупателей он выстрелил в нее и скрылся. Женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом»).