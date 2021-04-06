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В Удмуртии женщина погибла, зацепившись воротником в оконном проеме

16:15, 06 апреля, 2021
Аграфена Костромская
В Удмуртии женщина погибла, зацепившись воротником в оконном проеме
16:15, 06 апреля, 2021
Аграфена Костромская
517
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#Следственный комитет\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Балезино\n#проверка
Фото: https://udm.sledcom.ru/news/item/1554614/
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По факту гибели проводится доследственная проверка.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе проводится доследственная проверка по факту гибели местной жительницы. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 5 апреля в 15:40 в Балезино обнаружено тело 32-летней женщины.

По данным правоохранительных органов, женщина решила выйти из дома через окно и зацепилась воротом куртки за край доски. Предварительной причиной ее смерти явилась асфиксия.

Следователями принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются соседи и родственники погибшей.

16:15, 06 апреля, 2021
Аграфена Костромская
517
0
#Следственный комитет\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Балезино\n#проверка