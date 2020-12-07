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В Воткинске под колёсами автобуса погибла бабушка

12:35, 07 декабря, 2020
Юрий Абашев
В Воткинске под колёсами автобуса погибла бабушка
12:35, 07 декабря, 2020
Юрий Абашев
413
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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По предварительным данным, женщина перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске автобус насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
ДТП произошло утром 7 декабря напротив дома №39 по улице Пролетарской. Водитель автобуса «ПАЗ» сбил 79-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом. При этом недалеко находился пешеходный переход.
В результате наезда женщина погибла. По факту трагедии ведётся расследование.
12:35, 07 декабря, 2020
Юрий Абашев
413
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#гибель людей\n#ДТП