В Воткинске под колёсами автобуса погибла бабушка

По предварительным данным, женщина перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске автобус насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло утром 7 декабря напротив дома №39 по улице Пролетарской. Водитель автобуса «ПАЗ» сбил 79-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте перед близко идущим транспортом. При этом недалеко находился пешеходный переход.

В результате наезда женщина погибла. По факту трагедии ведётся расследование.