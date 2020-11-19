В Удмуртии двух полицейских заподозрили в продаже данных умерших людей

Сотрудник коммерческой организации ранее тоже работал в органах внутренних дел.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали двух полицейских и сотрудника ритуального агентства. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, их подозревают в коррупции.

В ведомстве уточнили, что сотрудники одного подразделения МВД систематически с 2019 по 2020 года получали взятки от коммерческой организации. Взамен полицейские предоставляли «ритуальщику» информацию об обнаружении на территории Удмуртии тел скончавшихся граждан, их персональных данных и персональных данных их родственников.

В отношении 32-летнего и 40-летнего полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»).



37-летний сотрудник ритуального агентства подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий»). Выяснилось, что ранее «ритуальщик» работал в органах внутренних дел.

Следователи также установили его причастность к систематическому получению взяток во время службы в полиции от представителя другой коммерческой организации по оказанию ритуальных услуг.

По месту жительству и работы фигурантов дела провели обыски и изъяли документацию. Подозреваемым в ближайшее время предъявят обвинение.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, после служебной проверки полицейских могут уволить из органов внутренних дел, а руководителей сотрудников привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.



