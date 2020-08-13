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Прокуратура провела проверку после обрушения потолка в жилом доме в Воткинске

14:10, 13 августа, 2020
Анна Торхова
Прокуратура провела проверку после обрушения потолка в жилом доме в Воткинске
14:10, 13 августа, 2020
Анна Торхова
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#Воткинск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#дом
Фото: vk.com/dp_vtk
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В настоящее время угрозы для жителей нет.

Воткинск. Удмуртия. Прокуратура провела проверку после обрушения потолка в многоквартирном жилом доме №89 на улице Азина в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртской Республики.

Инцидент произошел 25 июля. На лестничную клетку упала часть чердачного перекрытия. Пострадавших нет.

В ходе осмотра дома были выявлены многочисленные нарушения по содержанию общего имущества, а также требования пожарной безопасности.

В отношении директора управляющей компании возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.1.3 КоАП России («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»), а также статье 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Проверка показала, что администрация города не надлежаще исполняла полномочия собственника жилого помещения, в связи с чем главе Воткинска внесено представление об устранении нарушений.

На сегодняшний день чердачное покрытие отремонтировали, последствия обрушения устранили. Угрозы для жителей дома нет.

14:10, 13 августа, 2020
Анна Торхова
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#Воткинск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#дом

 

 

 


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