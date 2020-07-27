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Разрушение потолка в подъезде жилого дома в Воткинске, новая статья в Уголовном кодексе России и черный костюм Супермена: что произошло минувшей ночью

08:00, 27 июля, 2020
Ксения Чернова
Разрушение потолка в подъезде жилого дома в Воткинске, новая статья в Уголовном кодексе России и черный костюм Супермена: что произошло минувшей ночью
08:00, 27 июля, 2020
Ксения Чернова
64
0
#дети\n#шоу-бизнес\n#ЖКХ\n#демография\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#Уголовный Кодекс\n#преступления\n#мошенничество\n#Голливуд\n#новая статья уголовного кодекса\n#Картина дня
Фото: vk.com/dp_vtk
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем новую рабочую неделю с крепкого кофе и традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Обрушение:

Часть потолка обвалилась в подъезде одного из домов на улице Азина в Воткинске. Жители поделились фотографиями произошедшего в социальных сетях.

Горожане рассказали, что штукатурка с потолка начала сыпаться давно, а в мае её часть упала на ребенка. На этот раз разрушения оказались гораздо серьезнее. Никто не пострадал. Власти города ситуацию пока не прокомментировали.


Демография:

В Удмуртии за первое полугодие 2020 года родилось 7 152 малыша. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В 70 семьях родились двойни, в 2 семьях – тройни. У 89 новорожденных один или оба родителя являются иностранными гражданами.

Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,2% и 48,8% соответственно.

Новая статья:

В Уголовном кодексе России может появиться новая статья «Налоговое мошенничество». Об этом пишет «Лента» со ссылкой на «РИА Новости».

Проект статьи разработали российские правоохранители – Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет. Пока он находится на стадии обсуждения.

Стоит отметить, что сейчас что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК. К ним также добавляется статья 159 «Мошенничество».

Необычный костюм:

Супермен примерил непривычный для зрителя черный костюм. 17-секундный тизер с новым образом героя представили на в рамках ежегодного фестиваля Comic-Con, сообщает РГ.

Режиссер Зак Снайдер объяснил, что раньше студия Warner Bros. не позволяла ему облачить Супермена в черный костюм. Предполагалось, что зрители могут посчитать этот образ «слишком страшным». Однако в комиксах подобный мрачный вид существует.

Отмечается, что в черное Супермен облачается после воскрешения, так как традиционный сине-красный костюм был уничтожен.

Полный трейлер фильма покажут на фестивале FanDome DC в августе. Премьера картины, предварительно, состоится в 2021 году на стриминговой платформе HBO Max.

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08:00, 27 июля, 2020
Ксения Чернова
64
0
#дети\n#шоу-бизнес\n#ЖКХ\n#демография\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#Уголовный Кодекс\n#преступления\n#мошенничество\n#Голливуд\n#новая статья уголовного кодекса\n#Картина дня

 

 

 


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