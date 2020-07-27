Разрушение потолка в подъезде жилого дома в Воткинске, новая статья в Уголовном кодексе России и черный костюм Супермена: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начинаем новую рабочую неделю с крепкого кофе и традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Обрушение:
Часть потолка обвалилась в подъезде одного из домов на улице Азина в Воткинске. Жители поделились фотографиями произошедшего в социальных сетях.
Горожане рассказали, что штукатурка с потолка начала сыпаться давно, а в мае её часть упала на ребенка. На этот раз разрушения оказались гораздо серьезнее. Никто не пострадал. Власти города ситуацию пока не прокомментировали.
Демография:
В Удмуртии за первое полугодие 2020 года родилось 7 152 малыша. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
В 70 семьях родились двойни, в 2 семьях – тройни. У 89 новорожденных один или оба родителя являются иностранными гражданами.
Традиционно мальчиков рождается больше, чем девочек: 51,2% и 48,8% соответственно.
Новая статья:
В Уголовном кодексе России может появиться новая статья «Налоговое мошенничество». Об этом пишет «Лента» со ссылкой на «РИА Новости».
Проект статьи разработали российские правоохранители – Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и Следственный комитет. Пока он находится на стадии обсуждения.
Стоит отметить, что сейчас что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК. К ним также добавляется статья 159 «Мошенничество».
Необычный костюм:
Супермен примерил непривычный для зрителя черный костюм. 17-секундный тизер с новым образом героя представили на в рамках ежегодного фестиваля Comic-Con, сообщает РГ.
Режиссер Зак Снайдер объяснил, что раньше студия Warner Bros. не позволяла ему облачить Супермена в черный костюм. Предполагалось, что зрители могут посчитать этот образ «слишком страшным». Однако в комиксах подобный мрачный вид существует.
Отмечается, что в черное Супермен облачается после воскрешения, так как традиционный сине-красный костюм был уничтожен.
Полный трейлер фильма покажут на фестивале FanDome DC в августе. Премьера картины, предварительно, состоится в 2021 году на стриминговой платформе HBO Max.
(null)
(null)