Жительница Ижевска отдала 1,6 млн рублей мошенникам ради «заработка на бирже»

Женщина оформила два кредита и перевела полученные средства злоумышленникам.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска отдала 1,6 млн рублей мошенникам ради «заработка на финансовой бирже». Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 44-летняя женщина лишилась накоплений, а также оформила два кредита, средства которых тоже перевела злоумышленникам.

Ижевчанка рассказала, что в мае 2016 года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансовой компании и предложил инвестировать сбережения.

«Потерпевшая согласилась, зарегистрировалась на указанном интернет-сайте и внесла на счет 16 000 рублей. В последующем ижевчанке неоднократно поступали звонки от «куратора» с просьбой внести дополнительные денежные средства», – рассказали правоохранители.

Женщина поняла, что её обманывают, только когда ей позвонил еще один мужчина, который представился сотрудником банка и потребовал оплатить конвертацию денежных средств, находящихся на счете биржевой компании. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жителям напомнили, что нельзя поддерживать разговор с неизвестными, предлагающими дополнительный заработок в сети, устанавливать по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение и не входить в процессе разговора в онлайн-сервисы банков.

Напомним, за прошедшие выходные мошенники похитили с банковских карт жителей Удмуртии 2,6 млн рублей. Жертвами злоумышленников стали 20 человек.