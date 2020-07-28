Жительница Ижевска отдала 1,6 млн рублей мошенникам ради «заработка на бирже»

Женщина оформила два кредита и перевела полученные средства злоумышленникам.
Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска отдала 1,6 млн рублей мошенникам ради «заработка на финансовой бирже». Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 44-летняя женщина лишилась накоплений, а также оформила два кредита, средства которых тоже перевела злоумышленникам.
Ижевчанка рассказала, что в мае 2016 года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансовой компании и предложил инвестировать сбережения.
«Потерпевшая согласилась, зарегистрировалась на указанном интернет-сайте и внесла на счет 16 000 рублей. В последующем ижевчанке неоднократно поступали звонки от «куратора» с просьбой внести дополнительные денежные средства», – рассказали правоохранители.
Женщина поняла, что её обманывают, только когда ей позвонил еще один мужчина, который представился сотрудником банка и потребовал оплатить конвертацию денежных средств, находящихся на счете биржевой компании. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Жителям напомнили, что нельзя поддерживать разговор с неизвестными, предлагающими дополнительный заработок в сети, устанавливать по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение и не входить в процессе разговора в онлайн-сервисы банков.
Напомним, за прошедшие выходные мошенники похитили с банковских карт жителей Удмуртии 2,6 млн рублей. Жертвами злоумышленников стали 20 человек.
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Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.