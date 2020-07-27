За выходные мошенники похитили с банковских карт жителей Удмуртии 2,6 млн рублей

Жертвами злоумышленников стали 20 человек.
Ижевск. Удмуртия. За прошедшие выходные мошенники похитили с банковских карт жителей Удмуртии 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Жертвами злоумышленников стали 20 человек. В основном заявления в полицию поступили от жителей Ижевска, Воткинска, Игринского и Кизнерского районов.
По ряду фактов хищения возбудили уголовное дела, остальные обращения находятся на проверке.
В ведомстве напомнили, что не стоит называть никому данные своих банковских карт, пин-коды и пароли из смс. Делиться этой информацией не нужно и с людьми, которые представляются сотрудниками банков.
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Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.