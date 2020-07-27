За выходные мошенники похитили с банковских карт жителей Удмуртии 2,6 млн рублей

Жертвами злоумышленников стали 20 человек.

Ижевск. Удмуртия. За прошедшие выходные мошенники похитили с банковских карт жителей Удмуртии 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Жертвами злоумышленников стали 20 человек. В основном заявления в полицию поступили от жителей Ижевска, Воткинска, Игринского и Кизнерского районов.

По ряду фактов хищения возбудили уголовное дела, остальные обращения находятся на проверке.

В ведомстве напомнили, что не стоит называть никому данные своих банковских карт, пин-коды и пароли из смс. Делиться этой информацией не нужно и с людьми, которые представляются сотрудниками банков.