После гибели ребенка в организации прошла проверка.

Ижевск. Удмуртия. Частный детский сад в Ижевске, где умерла годовалая девочка, работал без образовательной лицензии. Об этом информагентству «Сусанин» рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Удмуртской Республики Анна Ващенко.

После гибели ребенка в детском саду прошла проверка. Выяснилось, что он входит в сеть организаций, однако она не имеет лицензии на ведение образовательной деятельности. Кроме того, были выявлены нарушения СанПиН.

«К проверке были привлечены органы Госпожнадзора и Роспотребнадзора. <…> Нарушения, которые были выявлены в частном детском саду, не связаны с гибелью ребенка. Причины гибели установят следственные органы после проведения всех необходимых экспертиз», – отметила Ващенко.

Напомним, трагедия произошла 10 декабря. Воспитанницу обнаружили мертвой после «тихого часа». По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).