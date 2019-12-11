Годовалая девочка умерла в частном детском саду Ижевска

Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ижевск. Удмуртия. Маленькая девочка умерла в частном детском саду Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике. По данным ведомства, тело годовалой малышки обнаружили 10 декабря этого года около 15:00 после «тихого часа». Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Следователи приступили к допросу персонала детского сада.