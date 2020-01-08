Пожарным удалось потушить его за несколько минут.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сгорел пластиковый мусорный бак на улице Максима Горького. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Вечером во вторник, 7 января, в мульде вспыхнуло пламя. Пожарным удалось потушить его за несколько минут. Площадь пожара составила 1 кв. м.

«Уважаемые жители Удмуртской Республики! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности», - призвали спасатели.