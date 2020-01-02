Все соцучреждения в Удмуртии проверят после трагедии в Глазовском психоневрологическом интернате

В результате пожара в здании пострадали 6 человек, один из них позже скончался.

Глазов. Удмуртия. Противопожарную защищенность всех социальных учреждений Удмуртии проверят после трагедии в Глазовском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, в канун Нового года в интернате вспыхнул пожар. По предварительной версии, причиной стало курение одного из подопечных в постели. В результате пострадали 6 человек, один из них позже скончался в больнице.

Из здания эвакуировали более 500 человек. Всех пациентов разместили в корпусах интерната, они находятся под наблюдением сотрудников. Следователи и прокуратура начали проверку

Самому зданию необходим ремонт, в том числе нужно восстановить системы отопления и электроснабжения в пострадавших помещениях, заменить разбитые в ходе тушения пожара окна.

«Следствие выяснит причины произошедшего и даст необходимую оценку ответственным за безопасность в данном конкретном случае, но наша задача - проверить все подобные учреждения и провести дополнительное обучение персонала учреждений где находятся люди на длительном пребывании», - отметил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

В результате было принято решение проверить защищенность всех соцучреждений и провести профилактическую работу с персоналом диспансеров, больниц и других объектов.