Шесть человек пострадали на пожаре в психоневрологическом интернате в Удмуртии

Несколько пациентов отравились угарным газом.

Глазов. Удмуртия. Пожар произошел в Глазовском психоневрологическом интернате. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, возгорание зарегистрировали 31 декабря между 17:00 и 18:00. По информации пресс-службы администрации Глазова, сработала пожарная сигнализация.

Из здания эвакуировали 535 человек были. «Пожарные вынесли на руках 15 маломобильных пациентов. Очаг возгорания ликвидирован. Сейчас несколько человек доставлены в Глазовскую межрайонную больницу, решается вопрос по переводу одного пациента в ожоговое отделение республиканской больницы», - сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

По данным правоохранителей, всего пострадали шесть человек, находящихся на обслуживании в интернате. По предварительной версии, пожар произошёл из-за курения одного из пациентов в постели в нарушение требований режима проживания. Начата доследственная проверка.