Один из пострадавших на пожаре в Глазовском психоневрологическом интернате скончался от ожогов

В республике пройдет проверка противопожарной защищённости социальных учреждений.

Глазов. Удмуртия. Один из пострадавших во время пожара в Глазовском психоневрологическом интернате скончался. По информации пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, он умер от ожогов утром 1 января.

После пожара в регионе решили проверить защищенность социальных учреждений. По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Андрея Перепичая, много проблем возникает из-за неспособности работников социальных учреждений адекватно реагировать на форс-мажорные обстоятельства.

Напомним, что вечером 31 декабря в психоневрологическом интернате Глазова произошел пожар. Огонь возник в одной из комнат на втором этаже трехэтажного спального корпуса стационара. По предварительной версии, причиной возгорания стало курение одного из пациентов в постели в нарушение требований режима проживания.

Сейчас зданию необходим ремонт, в том числе нужно восстановить системы отопления и электроснабжения в пострадавших помещениях, заменить разбитые в ходе тушения пожара окна. По словам главы Глазова Сергея Коновалова, сейчас все пациенты размещены в корпусах интерната, находятся под наблюдением сотрудников.

Следователи и прокуратура начали проверку.