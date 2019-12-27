Жителей Удмуртии просят помочь многодетным семьям, у которых сгорел дом

Погорельцам нужна одежда, обувь.

Можга. Удмуртия. В ночь на 26 декабря в Можге сгорел деревянный дом, в котором проживали две многодетные семьи. Об этом сообщает пресс-служба города.

Огонь уничтожил вещи пострадавших, и теперь им требуется помощь.

В первой семье-погорельцев воспитывается шесть детей. Им необходимы: детские памперсы №5, одежда и обувь для мальчиков возраста 4, 6, 16 лет и девочек 1,9 года, 9 и 18 лет. Кроме того, люди нуждаются в финансовой помощи.

Во второй семье воспитывается три ребенка, один из которых – новорожденный, еще находится с мамой в роддоме. Семья живет вместе с бабушкой и дедушкой. Погорельцам также нужна помощь: одежда и обувь для девочек 1,8 года, 17 лет, новорожденного мальчика, постельные принадлежности, памперсы № 1, 4, финансовая поддержка.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (341-39) 3-22-08.