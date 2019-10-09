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Житель Ижевска отдал мошеннику 700 тыс рублей за квартиру

14:47, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
Житель Ижевска отдал мошеннику 700 тыс рублей за квартиру
14:47, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
63
0
#Ижевск\n#Крым\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие
Фото: ИА Сусанин
63
0

Злоумышленника задержали в Крыму.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска отдал мошеннику 700 тыс рублей за квартиру. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Удмуртской Республики.

Злоумышленник представился ижевчанину работником фирмы, занимающейся продажей квартир в строящихся домах. Он обещал потерпевшему жилплощадь в одной из новостроек после внесения предоплаты. Клиент передал необходимую сумму, однако квартиру так и не получил: обманувший его мужчина сбежал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. Выяснилось, что он никогда не работал в сфере продажи недвижимости. Подозреваемого задержали в Крыму. За преступление ему грозит 6 лет лишения свободы.

14:47, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
63
0
#Ижевск\n#Крым\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#происшествие

 

 

 


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