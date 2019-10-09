Злоумышленника задержали в Крыму.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска отдал мошеннику 700 тыс рублей за квартиру. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Удмуртской Республики.

Злоумышленник представился ижевчанину работником фирмы, занимающейся продажей квартир в строящихся домах. Он обещал потерпевшему жилплощадь в одной из новостроек после внесения предоплаты. Клиент передал необходимую сумму, однако квартиру так и не получил: обманувший его мужчина сбежал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. Выяснилось, что он никогда не работал в сфере продажи недвижимости. Подозреваемого задержали в Крыму. За преступление ему грозит 6 лет лишения свободы.