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Катавшиеся на «колбасе» трамвая подростки в Ижевске разбили стекло транспорта

09:30, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
Катавшиеся на «колбасе» трамвая подростки в Ижевске разбили стекло транспорта
09:30, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
569
0
#Ижевск\n#транспорт\n#подростки\n#происшествие\n#общественный транспорт
Фото: ИА Сусанин
569
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Среди пассажиров никто не пострадал, но вагон пришлось отправить в депо для замены.

Ижевск. Удмуртия. Подростки в Ижевске камнем разбили стекло трамвая. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ИжГЭТ, инцидент произошел 1 октября этого года.

Трое юных ижевчан решили прокатиться на «колбасе» электротранспорта. Это заметила кондуктор и сделала им замечание. В ответ ребята бросили в заднее стекло трамвая камень. От разбитого стекла никто не пострадал, однако вагон пришлось отправить в депо на замену.

Транспортники отмечают, что в последнее время в столице Удмуртии дети стали чаще кататься на сцепных устройствах. При этом они не задумываются, что поездка может быть смертельно опасной.

За хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта, в уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 до 300 тыс. рублей или ограничение или лишение свободы на два года.

Также горожан просят сообщать водителю или кондуктору, если они заметят «пассажира» на сцепном устройстве.

09:30, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
569
0
#Ижевск\n#транспорт\n#подростки\n#происшествие\n#общественный транспорт

 

 

 


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