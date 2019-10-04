Катавшиеся на «колбасе» трамвая подростки в Ижевске разбили стекло транспорта

Среди пассажиров никто не пострадал, но вагон пришлось отправить в депо для замены.

Ижевск. Удмуртия. Подростки в Ижевске камнем разбили стекло трамвая. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на ИжГЭТ, инцидент произошел 1 октября этого года.

Трое юных ижевчан решили прокатиться на «колбасе» электротранспорта. Это заметила кондуктор и сделала им замечание. В ответ ребята бросили в заднее стекло трамвая камень. От разбитого стекла никто не пострадал, однако вагон пришлось отправить в депо на замену.

Транспортники отмечают, что в последнее время в столице Удмуртии дети стали чаще кататься на сцепных устройствах. При этом они не задумываются, что поездка может быть смертельно опасной.

За хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта, в уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 до 300 тыс. рублей или ограничение или лишение свободы на два года.

Также горожан просят сообщать водителю или кондуктору, если они заметят «пассажира» на сцепном устройстве.