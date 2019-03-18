Проблему замерзающих в Балезинском районе тёлок решат к концу марта

Специалисты Минсельхоза Удмуртии взяли ситуацию под контроль.

Балезино. Удмуртия. Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с замерзающими в одном из хозяйств Балезинского района коровами. По словам главы ведомства, незамедлительные меры будут приняты в ближайшее время, проблему решат до конца марта.

Напомним, ранее пользователи соцсетей рассказали, что в хозяйстве «Россия» (село Карсовай). По сообщениям очевидцев, тёлки всю зиму прожили в заброшенном амбаре, некоторые из них погибли, а трупы остались лежать в снегу.

По словам Абрамовой, на место выехали специалисты главного управления ветеринарии Удмуртии. Министр отметила, что ООО «Россия» находится в сложной ситуации. Основная проблема – в отсутствии надлежащего учёта и недостаточном количестве специалистов.

«Не беда, что животные содержатся в холодном помещении. Существуют работающие технологии (холодный метод содержания), при которых телята (совсем малыши) размещаются практически на улице... НО! Полноценный рацион, тёплая вода и отсутствие ветра и осадков - критически важные условия в такой ситуации!» - отметила Абрамова.

В хозяйстве же полноценного питания для коров не обеспечили.

Абрамова отметила, что специалисты ведомства взяли ситуацию под контроль.