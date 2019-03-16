play
pause
  • $ 65.42 ↑
  • € 74.07 ↑

Колеи с жидким навозом обнаружили в одном из районов Удмуртии

13:10, 16 марта, 2019
Анна Торхова
13:10, 16 марта, 2019
Анна Торхова
186
0
#экология\n#Юкаменское\n#ущерб\n#Удмуртия\n#ответственность\n#природа
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике
186
0

Организация вывозила «жижу» в поле.

Татарские Ключи. Удмуртия. Разлив жидкого навоза обнаружили в Юкаменском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Специалисты обнаружили в поле две колеи от трактора длиной 300 м, которые были заполнены навозом. По словам представителя организации, которая является правообладателем участка, «жижу» из навозохранилища вывозят раз в неделю в поле, которое потом засеют кукурузой.

Данный факт является нарушением Земельного кодекса России, СанПина, федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», что влечет административную ответственность.

Навоз может нанести ущерб флоре и фауне и нарушить естественные биоценозы.

Юрлицу направили повестку для составления протокола по части 2 статьи 8.7 КоАП России («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель»).

13:10, 16 марта, 2019
Анна Торхова
186
0
#экология\n#Юкаменское\n#ущерб\n#Удмуртия\n#ответственность\n#природа

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

13:20, 09 марта, 2019
4244

Приезд секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Ижевск, новый директор ДРЭУ и арест Конора Макгрегора: что произошло минувшей ночью

3630
08:00, 12 марта, 2019

Дело хозяина «резинового дома» в Ижевске направили в суд

2738
15:30, 09 марта, 2019

Более 260 тыс рублей похитили с банковской карты жительницы Ижевска

2103
17:36, 09 марта, 2019

Глава Ижевска анонсировал создание коммунального суперМУПа

1962
16:45, 13 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
4055

В «Москва-сити» появится самая большая жилая башня в Европе

1285
15:13, 12 марта, 2019

В больнице Благовещенска онкобольные дети заразились гепатитом С

1180
13:50, 14 марта, 2019

Волк напал на четырех человек в Амурской области

1141
10:10, 13 марта, 2019

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

1043
11:35, 13 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

12:44, 11 марта, 2019
2585

Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

1355
15:37, 10 марта, 2019

Дневник с картой сокровищ Третьего рейха нашли в Германии

1154
10:50, 09 марта, 2019

Илон Маск восхитился российскими космическими технологиями

947
14:55, 09 марта, 2019

Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала»

712
12:12, 12 марта, 2019