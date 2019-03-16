Колеи с жидким навозом обнаружили в одном из районов Удмуртии

Организация вывозила «жижу» в поле.

Татарские Ключи. Удмуртия. Разлив жидкого навоза обнаружили в Юкаменском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Специалисты обнаружили в поле две колеи от трактора длиной 300 м, которые были заполнены навозом. По словам представителя организации, которая является правообладателем участка, «жижу» из навозохранилища вывозят раз в неделю в поле, которое потом засеют кукурузой.

Данный факт является нарушением Земельного кодекса России, СанПина, федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», что влечет административную ответственность.

Навоз может нанести ущерб флоре и фауне и нарушить естественные биоценозы.

Юрлицу направили повестку для составления протокола по части 2 статьи 8.7 КоАП России («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель»).