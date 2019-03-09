Дело хозяина «резинового дома» в Ижевске направили в суд

Мужчине грозит 3 года лишения свободы за фиктивную прописку десятков иностранцев.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении хозяина «резинового дома» в Ижевске направили в суд. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина прописал в частном доме 40 иностранцев.

Уголовное дело завели по статье 322.3 УК России «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Данное дело возбудили по результатам прокурорской проверки соблюдения требований миграционного законодательства.

Установлено, что в частном жилом доме в Первомайском районе Ижевска собственником зарегистрированы по месту пребывания 40 граждан Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Вместе с тем, иностранные граждане по указанному адресу никогда не вселялись и не проживали, регистрация по месту пребывания произведена за плату и без намерения на дальнейшее проживание. В настоящее время материалы уголовного дела направлены прокурором района в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.