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В 11 сельских клубах и домах культуры Удмуртии найдены нарушения пожарной безопасности

17:07, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
17:07, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
91
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#новости\n#пожарная безопасность\n#происшествие
Фото: pixabay.com
91
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Ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе 11 сельских клубов и домов культуры имеют нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в данных объектах нет автоматической системы оповещения людей о пожаре и сигнализации.

Директора районного дома культуры, а также юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») к наказанию виде предупреждения.

Кроме того, в районный суд прокуратурой направлено исковое заявление о понуждении МБУК Сюмсинского района «Районный Дом культуры» к устранению выявленных нарушений законодательства.

17:07, 15 февраля, 2019
Диана Ворончихина
91
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#новости\n#пожарная безопасность\n#происшествие

 

 

 


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