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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске пожарные потушили офис продаж на территории автосалона

11:17, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске пожарные потушили офис продаж на территории автосалона
11:17, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1248
0
#пожарная безопасность\n#ликвидация пожара
Источник фото: ГУ МЧС по УР
1248
0

По предварительной версии, произошло короткое замыкание электропроводки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 апреля на территории автосалона загорелся офис продаж компании. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Во время подключения оргтехники сотрудники почувствовали запах дыма, стал плавиться навесной потолок. Самостоятельно потушить огонь не получилось, пламя быстро охватило помещение. На тушение пожара прибыли две единицы техники и 9 специалистов МЧС. 

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. 

МЧС России напоминает о необходимости своевременной проверки состояния электропроводов и монтаже электрооборудования квалифицированными специалистами. 

 

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11:17, 05 апреля, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1248
0
#пожарная безопасность\n#ликвидация пожара