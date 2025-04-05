Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 апреля на территории автосалона загорелся офис продаж компании. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Во время подключения оргтехники сотрудники почувствовали запах дыма, стал плавиться навесной потолок. Самостоятельно потушить огонь не получилось, пламя быстро охватило помещение. На тушение пожара прибыли две единицы техники и 9 специалистов МЧС.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

МЧС России напоминает о необходимости своевременной проверки состояния электропроводов и монтаже электрооборудования квалифицированными специалистами.