В Ижевске на улице Тополиной пожар уничтожил частное хозяйство

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 25 октября в Ижевске на улице Тополиной произошёл пожар во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожарных вызвали соседи, которые проснулись от шума. К прибытию спасателей огонь распространился на хозяйственный блок, надворные постройки и кровлю дома.

Огонь охватил площадь 134 квадратных метра. Был уничтожен хозблок и гараж, сильно повреждён дом. Причина пожара устанавливается.

МЧС Удмуртии рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности, а также устанавливать пожарные извещатели.