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В Ижевске на улице Тополиной пожар уничтожил частное хозяйство

10:50, 25 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске на улице Тополиной пожар уничтожил частное хозяйство
10:50, 25 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#пожарная безопасность\n#пожарные
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Никто из жителей не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 25 октября в Ижевске на улице Тополиной произошёл пожар во дворе частного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожарных вызвали соседи, которые проснулись от шума. К прибытию спасателей огонь распространился на хозяйственный блок, надворные постройки и кровлю дома.

Огонь охватил площадь 134 квадратных метра. Был уничтожен хозблок и гараж, сильно повреждён дом. Причина пожара устанавливается.

МЧС Удмуртии рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности, а также устанавливать пожарные извещатели.

10:50, 25 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#пожарная безопасность\n#пожарные