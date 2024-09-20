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Дождливая погода сорвала полёты противопожарных беспилотников в Удмуртии

16:10, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Дождливая погода сорвала полёты противопожарных беспилотников в Удмуртии
16:10, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Удмуртия\n#беспилотники\n#пожарная безопасность\n#дожди
Фото: t.me/AAShutkin
153
0

БПЛА должны были мониторить ситуацию в лесах Селтинского и Сюмсинского районов.

Селты. Удмуртия. Из-за плохой погоды в выходные над лесами Селтинского и Сюмсинского районов отменили полёты беспилотников. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Удмуртии по ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём телеграм-канале. 

БПЛА должны были контролировать пожарную обстановку 21 и 22 сентября. Позднее выяснилось, что кратковременные дожди сохранятся в регионе до конца недели. 

«В связи с погодными условиями и установлением низкого класса пожарной опасности полеты беспилотников над лесами Селтинского и Сюмсинского районов отменены», — написал Андрей Шуткин. 

Если жители региона заметят возгорание в лесу, их просят сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону +8 (800) 100-94-00 или +8 (3412) 27-13-60. 

Напомним, что беспилотники самолетного типа начали патрулировать леса Селтинского, Сюмсинского и Кизнерского районов с 30 августа. 

16:10, 20 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
153
0
#Удмуртия\n#беспилотники\n#пожарная безопасность\n#дожди