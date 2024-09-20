Дождливая погода сорвала полёты противопожарных беспилотников в Удмуртии

Селты. Удмуртия. Из-за плохой погоды в выходные над лесами Селтинского и Сюмсинского районов отменили полёты беспилотников. Об этом рассказал председатель Государственного комитета Удмуртии по ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём телеграм-канале.

БПЛА должны были контролировать пожарную обстановку 21 и 22 сентября. Позднее выяснилось, что кратковременные дожди сохранятся в регионе до конца недели.

«В связи с погодными условиями и установлением низкого класса пожарной опасности полеты беспилотников над лесами Селтинского и Сюмсинского районов отменены», — написал Андрей Шуткин.

Если жители региона заметят возгорание в лесу, их просят сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону +8 (800) 100-94-00 или +8 (3412) 27-13-60.

Напомним, что беспилотники самолетного типа начали патрулировать леса Селтинского, Сюмсинского и Кизнерского районов с 30 августа.