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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Директора управляющей компании в Ижевске оштрафовали после пожара, где пострадали дети

13:06, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Директора управляющей компании в Ижевске оштрафовали после пожара, где пострадали дети
13:06, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
825
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность
Источник фото: Unsplash.com
825
0

В работе управляйки выявлено 15 нарушений пожарной безопасности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске привлекли к административной ответственности директора управляющей компании за нарушения пожарной безопасности. Поводом для прокурорской проверки стал пожар в доме на улице 8-я Подлесная, 48а, где пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки выяснилось, что управляющая компания допустила более 15 нарушений правил пожарной безопасности. Из-за этого огонь быстро распространился, а жильцы не смогли вовремя эвакуироваться.

Директора компании оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности.

Также проверка показала, что организация, обслуживающая противопожарные системы дома, грубо нарушила лицензионные требования. Эти материалы переданы в МЧС Удмуртии для дальнейшего разбирательства.

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13:06, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
825
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность