Глазов. Удмуртия. На улице Толстого в Глазове минувшей ночью произошло возгорание в квартире на четвертом этаже 10-этажного дома. Пожарным удалось вывести оттуда мужчину, который надышался продуктами горения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«Шанцевым инструментом огнеборцы вскрыли двери. В одной из комнат на кровати был 45-летний мужчина. Он надышался продуктами горения и самостоятельно покинуть помещение не мог. Пожарные-спасатели вывели его на улицу в спасательном устройстве и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован в реанимационное отделение», — поделился информацией дознаватель МЧС России Владислав Куликов.

Вероятная причина пожара — возгорание в результате неосторожного курения.

Другие жильцы не пострадали, 5 человек самостоятельно эвакуировались с верхних этажей.