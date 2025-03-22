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В Глазове мужчина после пожара попал в реанимацию

15:24, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Глазове мужчина после пожара попал в реанимацию
15:24, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
47
0
#ликвидация пожара\n#пожарная безопасность\n#Глазов
Источник фото: ГУ МЧС по УР
47
0

Пострадавший надышался продуктами горения.

Глазов. Удмуртия. На улице Толстого в Глазове минувшей ночью произошло возгорание в квартире на четвертом этаже 10-этажного дома. Пожарным удалось вывести оттуда мужчину, который надышался продуктами горения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

«Шанцевым инструментом огнеборцы вскрыли двери. В одной из комнат на кровати был 45-летний мужчина. Он надышался продуктами горения и самостоятельно покинуть помещение не мог. Пожарные-спасатели вывели его на улицу в спасательном устройстве и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован в реанимационное отделение», — поделился информацией дознаватель МЧС России Владислав Куликов.

Вероятная причина пожара — возгорание в результате неосторожного курения.

Другие жильцы не пострадали, 5 человек самостоятельно эвакуировались с верхних этажей. 

 

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15:24, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
47
0
#ликвидация пожара\n#пожарная безопасность\n#Глазов