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Мужчина погиб во время пожара в деревне Граховского района

17:06, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Мужчина погиб во время пожара в деревне Граховского района
17:06, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
31
0
#Граховский район\n#ликвидация пожара\n#пожарная безопасность
Фото: ГУ МЧС по УР
31
0

Возможной причиной возгорания стало неконтролируемое курение.

Грахово. Удмуртия. Мужчина погиб во время пожара в своем доме 

в деревне Нижние Юраши Граховского района. Информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

Возгорание случилось рано утром 8 сентября в одноэтажном деревянном доме. заметили дым соседи и попытались самостоятельно потушить, но зайти в дом не смогли. Прибывшие на место пожарные обнаружили на полу около окна 57-летнего хозяина дома без признаков жизни. Площадь пожара составила 52 квадратных метра.

По предварительным данным, мужчина жил без электричества и газа, печь была в аварийном состоянии. Возможно причиной стало неконтролируемое курение. 

В связи с этим, МЧС России в очередной раз предупреждает: курить нужно строго в специально отведённом и безопасном месте.  Установка пожарного извещателя вовремя предупредит о возгорании громким звуковым сигналом. 

 

 

 

 

17:06, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
31
0
#Граховский район\n#ликвидация пожара\n#пожарная безопасность