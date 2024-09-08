Мужчина погиб во время пожара в деревне Граховского района

Грахово. Удмуртия. Мужчина погиб во время пожара в своем доме

в деревне Нижние Юраши Граховского района. Информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание случилось рано утром 8 сентября в одноэтажном деревянном доме. заметили дым соседи и попытались самостоятельно потушить, но зайти в дом не смогли. Прибывшие на место пожарные обнаружили на полу около окна 57-летнего хозяина дома без признаков жизни. Площадь пожара составила 52 квадратных метра.

По предварительным данным, мужчина жил без электричества и газа, печь была в аварийном состоянии. Возможно причиной стало неконтролируемое курение.

В связи с этим, МЧС России в очередной раз предупреждает: курить нужно строго в специально отведённом и безопасном месте. Установка пожарного извещателя вовремя предупредит о возгорании громким звуковым сигналом.