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Директор организации из Ижевска задолжал по зарплате сотрудникам 4 млн рублей

09:00, 17 января, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 17 января, 2019
Дмитрий Стрелков
112
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#Следственный комитет\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#долги
Фото: ИА "Сусанин"
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Основная часть задолженности погашена в результате следственных мер.

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Удмуртии завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего директора ООО «Ленмашэнерго». Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчину обвиняют по статье 145.1 УК России «Невыплата заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и иных выплат».

Следствие установило, что обвиняемый является учредителем и генеральным директором ООО «Ленмашэнерго», которое занимается производством насосов для перекачки жидкостей и подъёмников жидкостей. С декабря 2017 года по август 2018 года обвиняемый свыше трех месяцев частично, а также свыше двух месяцев полностью не выплачивал зарплату работникам организации. Задолженность составила более 4 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела признаны потерпевшими 28 работников организации. Арест наложили на личные банковские счета обвиняемого, расчетные счета ООО «Ленмашэнерго» и аффилированных обвиняемому коммерческих структур на сумму 1,7 млн рублей. В результате принятых на следствии мер обвиняемый погасил задолженность перед работниками на сумму более 3,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд.

09:00, 17 января, 2019
Дмитрий Стрелков
112
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#долги

 

 

 


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