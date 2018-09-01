За 8 месяцев в медицинские организации республики с жалобами на укусы животных обратились 2937 человек.

Ижевск. Удмуртия. 20 случаев бешенства у животных зарегистрировали в Удмуртии с начала года. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«На 11 административных территориях было зарегистрировано 20 лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных, что в 2,2 раза ниже аналогичного периода прошлого года, в том числе у: 11 лисиц, 4 кошек, 1 собаки, 1 енотовидной собаки, 3 лосей», - говорится на сайте ведомства.

Отметим, что за 8 месяцев в больницы республики с жалобами на укусы животных обратились 2937 человек. Курс лечебно-профилактической иммунизации прошли 2,4 тыс. пострадавших.