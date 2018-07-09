6 работников пищеблока в ижевском лагере «Волна» прошли медосмотр частично

В ходе внеплановой проверки, организованной Роспотребнадзором, были выявлены грубые нарушения санитарных правил.

Ижевск. Удмуртия. 6 работников пищеблока в ижевском лагере «Волна», где отравились дети, прошли медосмотр частично. В ходе внеплановой проверки, организованной региональным Роспотребнадзором, были выявлены грубые нарушения санитарных правил.

«Были отстранены от работы 6 работников пищеблока за прохождение медицинского осмотра не в полном объеме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день детей в лагере нет. Ранее следователи начали доследственную проверку. Директор лагеря заявил, что дети могли отравиться едой, переданной родителями.