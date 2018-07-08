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В Удмуртии следователи начали проверку по факту отравления 20 детей в детском лагере

15:31, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:31, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лагерь\n#отравление\n#происшествие
Фото: sledcom.ru
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Лагерь «Волна» располагается в 5 км от Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии следователи начали проверку по факту отравления 20 детей в детском лагере «Волна». Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, признаки отравления у детей появились в субботу, 7 июня.

«Проводится доследственная проверка по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Волна», расположенном на 5 км Якшур-Бодьинского тракта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие могло произойти из-за халатности.

«Двое детей были доставлены в больницу, где одному оказана медицинская помощь», - уточнили в Следственном комитете.

Ранее в пресс-службе главы и правительства региона сообщили о том, что один ребенок был госпитализирован с признаками ОРВИ. После ЧП лагерь был закрыт. Учреждение оказывало услуги не имея не это право.

15:31, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
615
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лагерь\n#отравление\n#происшествие

 

 

 


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