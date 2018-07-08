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Лагерь в Удмуртии, где отравились 20 детей, должны были закрыть 7 июля

20:20, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
20:20, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лагерь\n#отравление\n#происшествие
Фото: volna18.ru
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Ранее Роспотребнадзор выявил там нарушения санитарных норм.

Ижевск. Удмуртия. Лагерь «Волна» в Удмуртии, где отравились 20 детей, должны были закрыть 7 июля из-за нарушения санитарных норм, которые ранее были выявлены специалистами Роспотребнадзора. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Октябрьскую районную прокуратуру Ижевска.

Ранее Роспотребнадзор выявил там нарушения санитарных норм.

«Вчера с 11 часов официально он уже считался закрытым на 7 суток в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических правил именно на пищеблоке, и весь персонал пищеблока был отстранен на основании документов Роспотребнадзора», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь надзорное ведомство проведет свою проверку.

«Насколько персонал здесь был обучен, подготовлен, имел ли все необходимые документы на работу с детьми - в частности, справки, судимости, по каким документам работали», - заявили в прокуратуре.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что на данный момент директор лагеря может предоставить только договоры аренды лагеря: земли и помещения. «Он нам говорит, что у него где-то все там в офисе. Когда весь пакет документов будет, мы соответственно будем решать вопрос с мерами реагирования», - цитирует Интерфакс сотрудника прокуратуры.

В свою очередь директор «Волны» Сергей Береснев отметил, что дети могли отравиться продуктами, привезенными родителями.

«У нас вчера была суббота – «родительский день». Родителям вообще было доведено: не кормить детей, образно говоря, чем попало. Если бы вы были вчера, то бы вы видели, что дают колу, дают «спрайт», чипсы дают, (...) ягоды, слива, йогурты, (...) были дыни, (...) много чего запрещающегося, травмирующего для детского желудка», - сказал Береснев, уточнив, что с недомоганием обратились 22 ребенка, из них один госпитализирован.

Директор отметил, что симптомы у детей «практически были одинаковые»

По словам Береснева, руководство лагеря приглашало Роспотребнадзор для проверки 27 марта, однако специалисты приехали 6 июля, при этом смена начала работать уже 2 числа. Собственник лагеря сменился в текущем году, и новое руководство постаралось устранить все замечания, которые остались от предыдущих собственников, причем предписания, выданные управлением Роспотребнадзора, касаются мелких вопросов.

«Например, такие предписания как: дети выдавили сетку - сетку надо было отремонтировать, не работала лампочка. (...) Они уже практически сделаны», - сказал С.Береснев.

Он также подчеркнул, что руководство лагеря готово вернуть родителям суммы за путевки.

Напомним, что следователи начали проверку по факту отравления в детском лагере.

20:20, 08 июля, 2018
Георгий Поветкин
1102
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лагерь\n#отравление\n#происшествие

 

 

 


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