Трагедия произошла в момент, когда пьяная мать оставила без присмотра троих детей.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии двухмесячная девочка насмерть подавилась печеньем. Трагедия произошла в момент, когда пьяная мать оставила без присмотра троих детей, сообщил врио министра внутренних дел региона Олег Мальцев.

«В одном из сел Малопургинского района 7 июня пьяная мать оставила без присмотра трех детей. Старшая, 4-летняя дочь, накормила печеньем свою двухмесячную сестренку, в результате чего ребенок задохнулся», - рассказал Олег Мальцев.

Он также отметил, что с наступлением лета у подростков появилось больше свободного времени, что на фоне ослабленного контроля со стороны родителей приводит к трагедиям.