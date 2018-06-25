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В Удмуртии двухмесячная девочка насмерть подавилась печеньем

09:20, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
09:20, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
1656
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#гибель младенца
Фото: pixabay.com
1656
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Трагедия произошла в момент, когда пьяная мать оставила без присмотра троих детей.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии двухмесячная девочка насмерть подавилась печеньем. Трагедия произошла в момент, когда пьяная мать оставила без присмотра троих детей, сообщил врио министра внутренних дел региона Олег Мальцев.

«В одном из сел Малопургинского района 7 июня пьяная мать оставила без присмотра трех детей. Старшая, 4-летняя дочь, накормила печеньем свою двухмесячную сестренку, в результате чего ребенок задохнулся», - рассказал Олег Мальцев.

Он также отметил, что с наступлением лета у подростков появилось больше свободного времени, что на фоне ослабленного контроля со стороны родителей приводит к трагедиям.

09:20, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
1656
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#гибель младенца

 

 

 


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