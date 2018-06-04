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Два ребенка попали в больницу в результате ДТП на трассе Ижевск-Ува

14:19, 04 июня, 2018
Анна Торхова
14:19, 04 июня, 2018
Анна Торхова
1463
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Ува\n#авария\n#Удмуртия\n#Нылга\n#больница
Фото: Вениамин Вычужанин
1463
0

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ижевск. Удмуртия. На трассе Ижевск-Ува в результате ДТП пострадали два ребенка. Об этом сообщил информагентству «Сусанин» начальник 1 отдела УГИБДД МВД Удмуртии Вениамин Вычужанин.

«Двухлетний ребенок находился в кресле. Госпитализирован с жизнеугрожающим диагнозом. Девочка десяти лет в крайне тяжелом состоянии находится в медучреждении», - рассказал руководитель.

Авария произошла днем 4 июня. На трассе столкнулись «Газель» и «ВАЗ-2110».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

 

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

14:19, 04 июня, 2018
Анна Торхова
1463
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#Ува\n#авария\n#Удмуртия\n#Нылга\n#больница

 

 

 


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