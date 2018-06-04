Два ребенка попали в больницу в результате ДТП на трассе Ижевск-Ува

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ижевск. Удмуртия. На трассе Ижевск-Ува в результате ДТП пострадали два ребенка. Об этом сообщил информагентству «Сусанин» начальник 1 отдела УГИБДД МВД Удмуртии Вениамин Вычужанин.
«Двухлетний ребенок находился в кресле. Госпитализирован с жизнеугрожающим диагнозом. Девочка десяти лет в крайне тяжелом состоянии находится в медучреждении», - рассказал руководитель.
Авария произошла днем 4 июня. На трассе столкнулись «Газель» и «ВАЗ-2110».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года