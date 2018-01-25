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      Более 600 тыс рублей задолжало предприятие из Удмуртии своим сотрудникам

      16:50, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      16:50, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      333
      0
      #Можга\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#долг
      333
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      Погасить задолженность перед работниками помогло вмешательство прокуратуры.

      Можга. Удмуртия. Можгинская межрайонная прокуратура провела проверка по коллективному обращению работников ООО «Удмуртия» по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      По данным следствия, на протяжении 2017 года работникам организации зарплата выплачивалась с задержкой, компенсация за её несвоевременную выплату также не начислялась. Кроме того, на момент проверки у компании уже образовалась задолженность на сумму 607 506 рублей.

      По итогам следствия в суд направлено 77 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате, которые судом рассмотрены и удовлетворены. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении допущенных нарушений закона, которое также рассмотрено и удовлетворено.

      Также по инициативе прокуратуры в отношении ООО «Удмуртия» и его директора возбуждены производства об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП России («Невыплата заработной платы»), по результатам рассмотрения которых юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, а его директору — 10 тыс. рублей.

      В результате принятых мер предприятие полностью погасило задолженность по заработной плате.

      16:50, 25 января, 2018
      Диана Ворончихина
      333
      0
      #Можга\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#долг

       

       

       

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