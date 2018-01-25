Более 600 тыс рублей задолжало предприятие из Удмуртии своим сотрудникам

Погасить задолженность перед работниками помогло вмешательство прокуратуры.

Можга. Удмуртия. Можгинская межрайонная прокуратура провела проверка по коллективному обращению работников ООО «Удмуртия» по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, на протяжении 2017 года работникам организации зарплата выплачивалась с задержкой, компенсация за её несвоевременную выплату также не начислялась. Кроме того, на момент проверки у компании уже образовалась задолженность на сумму 607 506 рублей.

По итогам следствия в суд направлено 77 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате, которые судом рассмотрены и удовлетворены. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении допущенных нарушений закона, которое также рассмотрено и удовлетворено.

Также по инициативе прокуратуры в отношении ООО «Удмуртия» и его директора возбуждены производства об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП России («Невыплата заработной платы»), по результатам рассмотрения которых юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, а его директору — 10 тыс. рублей.

В результате принятых мер предприятие полностью погасило задолженность по заработной плате.