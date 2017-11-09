  • $ 59.25 ↑
  • € 68.7 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Внуков погибшей под поездом в Можге женщины отправят в приют

      11:51, 09 ноября, 2017
      11:51, 09 ноября, 2017
      91
      0
      #дети\n#ГЖД\n#семья\n#Можга\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: vk.com/mozhga18rus
      91
      0

      Сейчас малыши находятся в больнице.

      Можга. Удмуртия. Внуков погибшей под поездом в Можге женщины отправят в приют. Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР, пока малыши находятся в больнице.

      «Семья была неблагополучной, мать по решению суда лишена родительских прав», - отмечают следователи.

      Напомним, трагедия на железной дороге произошла во вторник, 7 ноября. Около 13:26 женщина с двумя детьми пыталась перейти пути на перегоне Можга – Пычас. В результате она попала под пассажирский поезд. Её внукам 2013 и 2016 годов рождения удалось выжить.

      «Машинист, увидев людей в габаритах поезда, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, и женщина была травмирована смертельно», - говорится в сообщении.

      Известно, что женщина была пьяна. По факту произошедшего проводят проверку.

      11:51, 09 ноября, 2017
      91
      0
      #дети\n#ГЖД\n#семья\n#Можга\n#происшествие\n#гибель людей

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      10:24, 06 ноября, 2017
      15797

      Министр спорта Удмуртии Игорь Краснов покинул свой пост

      6689
      12:55, 08 ноября, 2017

      Платная дорога Ижевск-Игра может появиться в Удмуртии

      6590
      09:00, 08 ноября, 2017

      Дождь из кирпичей в Удмуртии, отстранение от Олимпиады и шумная упаковка: что произошло минувшей ночью

      6472
      08:00, 02 ноября, 2017

      Два человека погибли при столкновении 4 авто в Удмуртии

      5896
      14:17, 06 ноября, 2017

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      18:10, 05 ноября, 2017
      1656

      РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

      1145
      14:21, 04 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      968
      18:31, 07 ноября, 2017

      Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

      920
      11:00, 02 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      873
      17:45, 06 ноября, 2017

      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      20:36, 04 ноября, 2017
      788

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      627
      13:59, 06 ноября, 2017

      В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

      612
      17:22, 02 ноября, 2017

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      609
      17:29, 06 ноября, 2017

      Живьем брать демонов: экс-главу Каталонии Пучдемона взяли под стражу в Брюсселе

      599
      17:48, 05 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: увольнение Игоря Краснова и платная дорога Ижевск – Игра

      08 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: продажа ижевских бань и погибшая под поездом женщина

      07 ноября, 2017

      "Ночь искусств" в Удмуртии

      04 ноября, 2017