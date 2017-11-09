Сейчас малыши находятся в больнице.

Можга. Удмуртия. Внуков погибшей под поездом в Можге женщины отправят в приют. Как сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР, пока малыши находятся в больнице.

«Семья была неблагополучной, мать по решению суда лишена родительских прав», - отмечают следователи.

Напомним, трагедия на железной дороге произошла во вторник, 7 ноября. Около 13:26 женщина с двумя детьми пыталась перейти пути на перегоне Можга – Пычас. В результате она попала под пассажирский поезд. Её внукам 2013 и 2016 годов рождения удалось выжить.

«Машинист, увидев людей в габаритах поезда, подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, и женщина была травмирована смертельно», - говорится в сообщении.

Известно, что женщина была пьяна. По факту произошедшего проводят проверку.