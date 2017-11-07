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      В Можге женщина с двумя детьми попала под поезд

      16:24, 07 ноября, 2017
      16:24, 07 ноября, 2017
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      #Можга\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: vk.com/mozhga18rus
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      Женщина погибла, дети не пострадали.

      Можга. Удмуртия. В Можге женщина, переходившая железнодорожные пути с двумя детьми, погибла под колесами поезда. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних Ижевского ЛО МВД России на транспорте Наталья Мельникова.

      По ее словам, женщина переходила железнодорожные пути перед близко идущим транспортом в неположенном месте с двумя детьми. Один ребенок был в коляске, второму малышу около 3-4 лет.

      «Замешкалась, в результате перейти не успела. Женщина погибла на месте. Дети целые, повреждений не получили», - сообщила Наталья Мельникова.

      16:24, 07 ноября, 2017
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      #Можга\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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