Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарного законодательства на «Ижводоканале»

Предприятие заплатит штраф 10 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарного законодательства на «Ижводоканале». Как сообщает официальный сайт управления, муниципальное предприятие заплатит штраф 10 тыс. рублей.

Известно, что осенью 2016 года в связи с сезонным подъемом заболеваемости специалисты провели расследование причин возникновения инфекционных заболеваний в отношении МУПа.

«В ходе эпидрасследования были выявлены грубые нарушения требований действующего санитарного законодательства, в том числе по отсутствию у сотрудников категорий групп риска прививок против вирусного гепатита А», - говорится в сообщении.

По результатам проверки сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении. Юридическому лицу было выдано предписание об устранении выявленных нарушений и назначен штраф 10 тыс. рублей.

В итоге «Ижводоканал» не согласился с вынесенным постановлением и обжаловал решение в районном, а затем и Верховном суде Удмуртии.

«21 июня 2017 года решением Верховного суда Удмуртской Республики постановление управления оставлено в силе», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Позднее, в феврале – марте 2017 года, «Ижводоканал» проверили вновь и выявили аналогичные нарушения.

По вновь выявленным нарушениям составили протокол, выдали предписания и назначили штраф 10 тыс. рублей. Предприятие вновь обжаловало постановление в судах, но Верховный суд повторно оставил его в законной силе.