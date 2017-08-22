Он приехал в город Бор к родственникам.

Бор. Нижегородская область. 12-летний мальчик из Ижевска утонул в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, он приехал в город Бор к родственникам.

Трагедия произошла 21 августа на реке Везлома. Подросток зашел в реку и тут же ушел под воду.

«Предварительно, мальчик не умел плавать. Место не было оборудовано для купания», - уточнили следователи.

К реке ребенок пришел со своим 22-летним двоюродным братом. Тело погибшего в итоге достали прибывшие водолазы МЧС по Нижегородской области.