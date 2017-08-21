По данным следствия, сейчас долг перед 57 работниками составляет почти 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплат в Камском институте гуманитарных и инженерных технологий. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, сейчас долг перед 57 работниками составляет 1,98 млн рублей.

Дело возбудили по части 1 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»).

21 августа и.о. министра образования Удмуртии Алексей Шепталин рассказал о том, что институт сможет рассчитаться с долгами после получения государственной аккредитации, однако шансов на это, по мнению руководителя ведомства, у образовательного учреждения мало.

Также 21 августа исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов сообщил о том, что по задолженности по зарплате Удмуртия располагается на 7 месте в ПФО (17 млн рублей перед 519 работниками). Камский институт один из крупнейших должников наряду с Чепецким управлением строительства и ГК «Ижпромвентиляция».