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      В Ижевске возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплат в Камском институте

      17:40, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:40, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      224
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: ИА
      224
      0

      По данным следствия, сейчас долг перед 57 работниками составляет почти 2 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплат в Камском институте гуманитарных и инженерных технологий. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, сейчас долг перед 57 работниками составляет 1,98 млн рублей.

      Дело возбудили по части 1 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»).

      21 августа и.о. министра образования Удмуртии Алексей Шепталин рассказал о том, что институт сможет рассчитаться с долгами после получения государственной аккредитации, однако шансов на это, по мнению руководителя ведомства, у образовательного учреждения мало.

      Также 21 августа исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов сообщил о том, что по задолженности по зарплате Удмуртия располагается на 7 месте в ПФО (17 млн рублей перед 519 работниками). Камский институт один из крупнейших должников наряду с Чепецким управлением строительства и ГК «Ижпромвентиляция».

      17:40, 21 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      224
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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