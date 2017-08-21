Удмуртия заняла 7 место в Приволжье по долгам по зарплате

Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на 7 месте в Приволжском федеральном округе по долгам по зарплате. По словам исполняющего обязанности руководителя администрации главы и правительства региона Сергея Смирнова, на 1 августа сумма просроченной задолженности составляет чуть больше 17 млн рублей перед 519 работниками.

В своем выступлении и.о. министра труда региона Надежда Губская отметила, что по сравнению с началом года Удмуртия улучшила свои показатели в рейтинге ПФО на 3 пункта: в начале года региона был на 4 месте, а в январе 2016 года занимал 2 строчку (53 млн рублей).

В 2017 году в региональное управление Следственного комитета России направлено 17 материалов по невыплате зарплаты, возбуждено 16 уголовных дел.

По мнению руководителя госинспекции труда Удмуртии Светланы Шекуновой, предприятия создают долги искусственно, так как не проводят во время процедуру оптимизации.

«Я хочу обратить внимание, что наши совещания не имеют смысла, если задолженность не сокращается», - сказал Смирнов.

Напомним, что за июль показатель сократился на 12%, а по сравнению с данными за январь, задолженность стала меньше на 36% (на 9,7 млн рублей).

По данным Удмуртстата, самые большие долги перед персоналом имеют 3 организации: ЧОУ ВО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий», ОСПАО «Чепецкое управление строительства» и ООО «Группа компаний «Ижпромвентиляция».