Камский институт в Ижевске сможет рассчитаться с долгами по зарплате после госаккредитации

По словам и.о. министра образования Удмуртии Алексея Шепталина, у вуза мало шансов на успешное прохождение процедуры.

Ижевск. Удмуртия. Камский институт гуманитарных и инженерных технологий в Ижевске сможет рассчитаться с долгами по зарплате перед работниками после прохождения государственной аккредитации. По словам и.о. министра образования Удмуртии Алексея Шепталина, процедура проверки вуза пройдет на следующей неделе.

Шепталин отметил, что у института мало шансов на успешное прохождение процедуры.

«У меня большие сомнения, что вуз успешно пройдет аккредитацию», - сказал и.о. министра образования республики.

На сегодняшний день долг Камского института перед работниками составляет 1 млн 981 тыс. рублей. Также накопились штрафы на 633 тыс. рублей. По словам Алексея Шепталина, причиной возникновения долга стало лишение вуза в 2016 году аккредитации и, как следствие, отток студентов. Также на сегодняшний день существует долг учащихся перед институтом в сумме 7,5 млн рублей.

«Нужно создать межведомственную комиссию и посмотреть, какие возможны варианты чтобы с людьми рассчитаться», - прокомментировал сложившуюся ситуацию руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов.

По словам представителя Камского института, при получении аккредитации они смогут погасить долги до конца года, в противном случае - только в первой половине 2018 года.