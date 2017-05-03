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      В Ижевске разыскивают родителей потерявшегося мальчика

      14:10, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      14:10, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #дети\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      191
      0

      Полураздетого ребенка на улице Володарского увидела местная жительница.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают родителей потерявшегося мальчика. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

      «Сейчас мальчик находится в отделе полиции №3. Материалами занимается сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. Проводится проверка. Ищут родителей», - рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе.

      В социальных сетях местная жительница написала, что увидела полураздетого ребенка на улице Володарского.

      «Пришел с ведерком, в ведерке морская свинка. Пришел в одних шортах голубого цвета. Кроссовки серо-зеленые», - написано в группе ИГГС.

      14:10, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #дети\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
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