Полураздетого ребенка на улице Володарского увидела местная жительница.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают родителей потерявшегося мальчика. Об этом корреспонденту «Сусанина» рассказали в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

«Сейчас мальчик находится в отделе полиции №3. Материалами занимается сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. Проводится проверка. Ищут родителей», - рассказали корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе.

В социальных сетях местная жительница написала, что увидела полураздетого ребенка на улице Володарского.

«Пришел с ведерком, в ведерке морская свинка. Пришел в одних шортах голубого цвета. Кроссовки серо-зеленые», - написано в группе ИГГС.