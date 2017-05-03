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      Найденный в Ижевске мальчик сбежал от задремавшей бабушки

      15:06, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      15:06, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      364
      0
      #дети\n#МВД\n#семья\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      364
      0

      Стражам порядка удалось найти мать ребенка, который гулял по улице в одних шортах.

      Ижевск. Удмуртия. Полицейским в Ижевске удалось найти мать ребенка, который гулял по улице Володарского в одних шортах. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике.

      «Передали матери ребенка. По предварительным данным, мать на работе была, оставила ребенка бабушке. Та прилегла, уснула. Ребенок воспользовался этим и ушел гулять», - отметили стражи порядка.

      Напомним, ранее ижевчане написали в соцсетях, что на улице Володарского гуляет полураздетый мальчик.

      «Пришел с ведерком, в ведерке морская свинка. Пришел в одних шортах», - сообщалось в группе ИГГС в соцсети ВКонтакте.

      15:06, 03 мая, 2017
      Ксения Чернова
      364
      0
      #дети\n#МВД\n#семья\n#Ижевск\n#происшествие
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