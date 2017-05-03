Найденный в Ижевске мальчик сбежал от задремавшей бабушки

Стражам порядка удалось найти мать ребенка, который гулял по улице в одних шортах.

Ижевск. Удмуртия. Полицейским в Ижевске удалось найти мать ребенка, который гулял по улице Володарского в одних шортах. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике.

«Передали матери ребенка. По предварительным данным, мать на работе была, оставила ребенка бабушке. Та прилегла, уснула. Ребенок воспользовался этим и ушел гулять», - отметили стражи порядка.

Напомним, ранее ижевчане написали в соцсетях, что на улице Володарского гуляет полураздетый мальчик.

«Пришел с ведерком, в ведерке морская свинка. Пришел в одних шортах», - сообщалось в группе ИГГС в соцсети ВКонтакте.