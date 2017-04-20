  • $ 56.18 ↑
  • € 60.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии за год возбудили два уголовных дела после нападения на медработников

      13:00, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:00, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      158
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#скорая помощь\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      158
      0

      Еще в одном случае правоохранители вынесли постановление об отказе в возбуждении дела.

      Ижевск. В Удмуртии за 2016 год возбудили два уголовных дела после нападения на медработников. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в одном случае вынесли постановление об отказе в возбуждении дела.

      «В текущем (2017) году уже поступило одно сообщение о преступлении, по результатам рассмотрения которого правоохранительными органами вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении.

      В надзорном органе также сообщили о том, что для выявления нападений на медработников осуществляется мониторинг средств массовой информации.

      13:00, 20 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      158
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#скорая помощь\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа