В Удмуртии за год возбудили два уголовных дела после нападения на медработников

Еще в одном случае правоохранители вынесли постановление об отказе в возбуждении дела.

Ижевск. В Удмуртии за 2016 год возбудили два уголовных дела после нападения на медработников. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в одном случае вынесли постановление об отказе в возбуждении дела.

«В текущем (2017) году уже поступило одно сообщение о преступлении, по результатам рассмотрения которого правоохранительными органами вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении.

В надзорном органе также сообщили о том, что для выявления нападений на медработников осуществляется мониторинг средств массовой информации.