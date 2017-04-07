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      Два человека попали в больницу в результате аварии на Славянском шоссе Ижевска

      21:50, 07 апреля, 2017
      21:50, 07 апреля, 2017
      1288
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      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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      Столкновение Nissan Primera и «ВАЗ-2112» произошло вечером, 7 апреля.

      Ижевск. В Ижевске по вине пьяного водителя госпитализировали водителя и пассажира легковушки. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, столкновение Nissan Primera и «ВАЗ-2112» произошло на Славянском шоссе.

      «На Славянском шоссе, не доезжая 100 метров до кафе «Пазелинка» произошло столкновение автомобилей «Ниссан-Премьера» и «ВАЗ-2112». Госпитализированы в медучреждение водитель отечественной легковушки и его пассажир, женщина 1987 года рождения, в крайне тяжелом состоянии», - рассказал Вычужанин.

      По его словам, у водителя иномарки имелись «признаки алкогольного опьянения».

      21:50, 07 апреля, 2017
      1288
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
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