Два человека попали в больницу в результате аварии на Славянском шоссе Ижевска

Столкновение Nissan Primera и «ВАЗ-2112» произошло вечером, 7 апреля.

Ижевск. В Ижевске по вине пьяного водителя госпитализировали водителя и пассажира легковушки. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, столкновение Nissan Primera и «ВАЗ-2112» произошло на Славянском шоссе.

«На Славянском шоссе, не доезжая 100 метров до кафе «Пазелинка» произошло столкновение автомобилей «Ниссан-Премьера» и «ВАЗ-2112». Госпитализированы в медучреждение водитель отечественной легковушки и его пассажир, женщина 1987 года рождения, в крайне тяжелом состоянии», - рассказал Вычужанин.

По его словам, у водителя иномарки имелись «признаки алкогольного опьянения».