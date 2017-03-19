26 сайтов заблокировали по требованию прокурора Кезского района

На этих интернет-страницах была информация о продаже поддельных документов.

Кез. Удмуртия. По требования прокурора Кезского района заблокировали 26 интернет-страниц, в которых была информация о продаже поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

«Данные интернет-сайты содержит предложения о продаже дипломов о высшем и среднем образовании, аттестатов, свидетельств ЕГЭ», - говорится в сообщении.

По результатам проведения проверки прокурором района направлены исковые заявления о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировке свободного доступа к указанным ресурсам. Судом исковые требования прокурора удовлетворены.