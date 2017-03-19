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      26 сайтов заблокировали по требованию прокурора Кезского района

      17:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      17:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      222
      0
      #интернет\n#Прокуратура\n#Кез\n#сайт\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      222
      0

      На этих интернет-страницах была информация о продаже поддельных документов.

      Кез. Удмуртия. По требования прокурора Кезского района заблокировали 26 интернет-страниц, в которых была информация о продаже поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

      «Данные интернет-сайты содержит предложения о продаже дипломов о высшем и среднем образовании, аттестатов, свидетельств ЕГЭ», - говорится в сообщении.

      По результатам проведения проверки прокурором района направлены исковые заявления о признании информации, размещенной на выявленных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировке свободного доступа к указанным ресурсам. Судом исковые требования прокурора удовлетворены.

      17:00, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      222
      0
      #интернет\n#Прокуратура\n#Кез\n#сайт\n#происшествие
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