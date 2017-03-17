В Ижевске на «зебре» сбили мать с малышом на руках

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Ему назначили амбулаторное лечение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на «зебре» сбили мать с малышом 2015 года рождения на руках. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, а результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Ему назначили амбулаторное лечение.

ДТП произошло 16 марта около 18:00 на улице Азина. За рулем «Форда» находился молодой человек 1992 года рождения. Отметим, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Помните. На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен», - обращаются сотрудники Госавтоинспекции к жителям республики.

Водитель, в свою очередь, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.