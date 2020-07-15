Новое оборудование для очистки воды установили на «Ижводоканале»

На приобретение техники направили 35 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. На станции водоподготовки «Ижводоканала» установили новое оборудование для более качественной очистки воды. Технику, стоимостью в 35 млн рублей, приобрели по лизинговому соглашению.

Три четверти воды, используемой в Ижевске, поступает из Камы. На «Ижводоканале» она проходит двухступенчатую систему очистки: отстаивание и фильтрование. Для упрощения этих процессов здесь установили 3 новых станции: дозирования известкового молока и коагулянтов, а также систему приготовления и дозирования сульфата аммония.

«Особенность новой установки в том, что она автоматически дозирует реагенты. Специалисты вводят в компьютер или на панель шкафа управления нужные параметры, и система сама регулирует процесс подачи реагентов в обрабатываемую воду. Раньше все зависело от ручного труда. Работая с новым оборудованием, мы снизили ошибки персонала», — рассказывает начальник цеха водозаборных и очистных сооружений «Ижводоканала» Андрей Трефилов.

Так, например, упростилась задача с введением в воду известкового молока. Это необходимо делать, чтобы понизить кислотность жидкости и избежать коррозии труб. Теперь химвещество автоматически и равномерно распределяется в отдельные фильтры, а не в один общий. Также новая станция коагулянтов автоматизирует отстаивание воды, а станция дозирования сульфата аммония — обеззараживает ее.

«Это установки импортного производства, немецкие. В России, я думаю, что такими процентов 20 оснащены. С помощью них мы обеспечиваем стабильный резерв по качеству воды в течение практически 24 часов и избегаем вторичного загрязнения. Вода как соответствовала нормам питьевого качества, так и соответствует, но мы выпускаем воду более качественную, нежели от нас требуют нормативные документы», — говорит главный технолог «Ижводоканала» Елена Лагутина.

Модернизировать процесс подготовки воды на «Ижводоканале» планируют и дальше. На эти цели потребуется еще 10-15 млн рублей.

«Подготовка воды здесь проходит серьезный процесс. Несмотря на финансовые сложности, «Ижводоканал» изыскивает возможность получать лизинговое оборудование и совершенствовать систему. Для нас, для горожан, это очень хорошая история. Это, прежде всего, наша безопасность и наше здоровье», — отметил генеральный директор ООО «ЖРП8 ГРУПП» Фарит Губаев.