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Новое оборудование для очистки воды установили на «Ижводоканале»

15:05, 15 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Новое оборудование для очистки воды установили на «Ижводоканале»
15:05, 15 июля, 2020
Анастасия Шевченко
199
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#модернизация
199
0

На приобретение техники направили 35 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. На станции водоподготовки «Ижводоканала» установили новое оборудование для более качественной очистки воды. Технику, стоимостью в 35 млн рублей, приобрели по лизинговому соглашению.

Три четверти воды, используемой в Ижевске, поступает из Камы. На «Ижводоканале» она проходит двухступенчатую систему очистки: отстаивание и фильтрование. Для упрощения этих процессов здесь установили 3 новых станции: дозирования известкового молока и коагулянтов, а также систему приготовления и дозирования сульфата аммония.

«Особенность новой установки в том, что она автоматически дозирует реагенты. Специалисты вводят в компьютер или на панель шкафа управления нужные параметры, и система сама регулирует процесс подачи реагентов в обрабатываемую воду. Раньше все зависело от ручного труда. Работая с новым оборудованием, мы снизили ошибки персонала», — рассказывает начальник цеха водозаборных и очистных сооружений «Ижводоканала» Андрей Трефилов.

Так, например, упростилась задача с введением в воду известкового молока. Это необходимо делать, чтобы понизить кислотность жидкости и избежать коррозии труб. Теперь химвещество автоматически и равномерно распределяется в отдельные фильтры, а не в один общий. Также новая станция коагулянтов автоматизирует отстаивание воды, а станция дозирования сульфата аммония — обеззараживает ее.

«Это установки импортного производства, немецкие. В России, я думаю, что такими процентов 20 оснащены. С помощью них мы обеспечиваем стабильный резерв по качеству воды в течение практически 24 часов и избегаем вторичного загрязнения. Вода как соответствовала нормам питьевого качества, так и соответствует, но мы выпускаем воду более качественную, нежели от нас требуют нормативные документы», — говорит главный технолог «Ижводоканала» Елена Лагутина.

Модернизировать процесс подготовки воды на «Ижводоканале» планируют и дальше. На эти цели потребуется еще 10-15 млн рублей.

«Подготовка воды здесь проходит серьезный процесс. Несмотря на финансовые сложности, «Ижводоканал» изыскивает возможность получать лизинговое оборудование и совершенствовать систему. Для нас, для горожан, это очень хорошая история. Это, прежде всего, наша безопасность и наше здоровье», — отметил генеральный директор ООО «ЖРП8 ГРУПП» Фарит Губаев.

15:05, 15 июля, 2020
Анастасия Шевченко
199
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#модернизация

 

 

 


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