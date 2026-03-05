Ижевск. Удмуртия. В летний сезон 2026 года в Ижевске «Т Плюс» планирует заменить 33 км трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Самые крупные работы будут проведены на тепловых магистралях — трубопроводах большого диаметра. Модернизацию магистральной теплосети планируется провести:

на улице 40 лет Победы — будет обновлено 0,166 км трубы диаметром 1 м;

на улице Горького — будет заменено 0,357 км трубы диаметром 800 мм;

на улице Пушкинской — специалисты модернизируют 0,588 км труб диаметром 500 мм;

на улице Пушкинской около Центральной площади — заменят трубы диаметром 150 мм и 250 мм. Общая протяжённость двух участков составит 0,392 км;

на улице Коммунаров и в переулке Узеньком обновят 0,711 км трубопровода диаметром 500 мм;

на улицах Красногеройской и Свободы — модернизируют 0,291 км трубы диаметром 400 мм.

Эти участки теплосетей уже отслужили нормативный срок. Также в план попадут те сети, где за лето в ходе гидравлических испытаний и диагностики будет выявлен наибольший износ труб.

Подготовка к работам уже стартовала, у заводов-изготовителей заказали необходимые для ремонта материалы, и сейчас с городскими службами согласовываются предстоящие работы и изменения в дорожном движении.

Модернизация тепловых магистралей начнётся после завершения отопительного сезона. Отмечается, что многие из этих трубопроводов проложены под дорогами, поэтому не обойдётся без ограничения движения транспорта. Работы будут вестись поэтапно.